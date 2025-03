Oasport.it - Golf: Hovland insegue Bridgeman al Valspar Championship, Manassero out

Sono tanti i big in scena al, ma è un non big a prendersi l’attuale testa della classifica a metà torneo. Jacob, 25 anni, ex Clemson, chiude il secondo giro in -2 e rimane al comando che aveva già preso ieri. Di particolare rilevanza per arrivare al -6 totale l’eagle alla buca 11; per lui anche due birdie e tre bogey.A braccarlo orde di nomi importanti, a cominciare da ciò che si vede nel gruppo dei secondi con il norvegese Viktor, il giapponese Ryo Hisatsune e il sudcoreano Byeong Hun An. Pere An -4, per Hisatsune -5, lo score totale è proprio -5 e tutti loro sono in risalita in virtù di importanti recuperi. E, per, il significato è particolare, un po’ per il pessimo periodo, un po’ perché sta cercando di cambiare qualcosa a livello tecnico, un po’ perché non vince dall’agosto 2023.