Oasport.it - Golf: Dan Erickson leader a sorpresa a Singapore, Migliozzi miglior italiano

Torneo ridotto a 54 buche, il PorscheClassic, che sta regalando ai protagonisti un indubbio continuo di sorprese. Al Laguna NationalResort Club, infatti, il colpo inatteso lo piazza l’americano Dan, attuale numero 1370 del ranking mondiale ed ex Texas A&M, che tira fuori dal cilindro un -8 di effetto inatteso con nove birdie e un bogey per guardare tutti dall’alto in basso. Il tutto quando, a questo punto, siamo a un giro dal termine quando è il secondo, e non il terzo come di consueto.Seconda posizione per un lotto di habitué del DP World Tour: gli inglesi Richard Mansell e Matthew Jordan, il nordirlandese Tom McKibbin, il francese Alain Saddier e il paraguaiano Fabrizio Zanotti. In particolare, per questo gruppo a -10, sono Zanotti, McKibbin e Mansell a dare il meglio, rispettivamente con -7, -7 e -6 di giornata.