Juventusnews24.com - Gol Adzic, che cosa ha fatto il talentino della Juve! La sua strepitosa punizione vincente con il Montenegro Under 19 è già virale – VIDEO

di RedazionentusNews24Gol, la rete messa a segno contro la Polonia19 con il suoè un capolavoro di rara bellezzaVasilije Azdic si prende ancora una volta la scena con il suo19. La nazionale di categoria sta vincendo per 0-1 contro la Polonia19 in un match di qualificazione per gli Europei di categoria.???INCREBIBLE GOAL BY VASILIJE! pic.twitter.com/Uu14cHUTP8—ntusnil (@nilntus) March 22, 2025Il talentontus Next Gen ha marcato la rete al 45? del primo tempo attraverso uno splendido calcio diche vi proponiamo qui sopra.Leggi suntusnews24.com