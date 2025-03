Game-experience.it - God of War, Sony pubblica il video tributo dedicato a Kratos per il 20° anniversario

ha deciso di festeggiare God of War ed i suoi 20 anni condividendo un omaggio speciale a. Difatti il colosso giapponese e Santa Monica Studio hannoto unche ripercorre l’epica storia del Fantasma di Sparta, celebrando la sua incredibile evoluzione nel corso di due decenni. Con una carrieraludica iniziata nel 2005 sulla PlayStation 2,è diventato uno dei personaggi più iconici del gaming, passando dalla mitologia greca a quella norrena e conquistando milioni di fan in tutto il mondo.In occasione di questo importante traguardo, Santa Monica Studio ha voluto ringraziare tutti i giocatori che hanno reso possibile questo viaggio. Come segno di gratitudine, tutti i possessori di God of War Ragnarok riceveranno gratuitamente la Dark Odyssey Collection.