Game-experience.it - God of War, è in arrivo “una storia secondaria” ambientata in Grecia quest’anno, secondo un insider

Leggi su Game-experience.it

il noto giornalista edJeff Grubb, Sony starebbe lavorando ad un nuovo capitolo secondario di God of War, ambientato ine previsto per il 2025. L’informazione arriva dopo numerose speculazioni su un possibile remaster della saga originale, che tuttavia Grubb ha smentito. Invece di una raccolta dei vecchi titoli, Sony avrebbe in cantiere una nuova avventuranel passato di Kratos, prima degli eventi della saga norrena.Addentrandoci maggiormente nel dettaglio, Grubb ha chiarito di non aver mai sentito parlare di una raccolta rimasterizzata, ma di aver indagato sui rumor circolati di recente. E proprio approfondendo questa situazione, il giornalista ha scoperto dalle sue fonti che il progetto in questione non verrà mostrato durante un evento State of Play, ma potrebbe fare la sua comparsa in occasione dell’anniversario della serie, in programma oggi.