GiustiziaTajani | avanti con la riforma

15.15 "Sulla giustizia abbiamo un impegno con gli elettori che ci hanno dato un consenso per fare le riforme e la più importante è quella sulla giustizia".Così Tajani, vicepremier e ministro Esteri. "Andremosenza perdere tempo. Laè per i cittadini non è contro nessuno, anzi è destinata a esaltare il ruolo dei magistrati,a depoliticizzare" "I benefici saranno per i concittadini" Sulla telefonata di Salvini a Vance:"La politica estera la fanno premier e ministro Esteri.Poi legittimo se un ministro vuol parlare" con esponenti esteri