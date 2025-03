Sololaroma.it - Giuseppe Rossi: un addio al calcio tra tenacia, storie di vita e tributi

dicealcon il “Pepito Day”, un evento speciale che sarà trasmesso in diretta gratuita su Dazn sabato 22 marzo alle 18. La location scelta per questa giornata emozionante è lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, un luogo che ha accompagnatoin molti dei momenti più significativi della sua straordinaria carriera.Per onorarlo, saranno presenti grandi campioni del passato come Batistuta, Toldo, Toni e Cassano, oltre a Grosso, De, Mario Gomez e tanti altri. A rendere l’evento ancora più speciale, ci saranno anche due leggendari allenatori: Claudio Ranieri e Sir Alex Ferguson.“La giornata sarà ricca di sorprese e culminerà con una partita amichevole insieme ad ex compagni e allenatori. Sarà un vero tributo a Firenze e ai suoi tifosi. Ho scelto Firenze perché è la mia seconda casa“, ha dichiarato