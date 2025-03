Iltempo.it - Giuliano (UGL): "Incendio al San Giovanni è fatto grave, sicurezza di operatori e pazienti sia prioritaria"

"Apprendiamo con seria preoccupazione dell'divampato all'interno della mensa dell'ospedale SanAddolorata di Roma che fortunatamente non ha visto persone coinvolte", è quanto dichiara in una nota GianlucaSegretario Nazionale UGL Salute, in merito a quanto accaduto questa mattina intorno alle 6 nel nosocomio romano in cui probabilmente la causa è da attribuire a un cortocircuito di un macchinario. "Lo stato fatiscente di troppe strutture e la mancanza di seri controlli sull'intero territorio italiano è figlio dell'incuria e dei continui tagli operati negli anni passati, che mettono oggi in seria crisi l'agibilità delle stesse e ladi. Eventi del genere non devono accadere in un paese civile, ringraziamo le squadre di pompieri intervenute prontamente che hanno evitato conseguenze più gravi", conclude la nota dell'Ugl.