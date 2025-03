Puntomagazine.it - Girnata Mondiale dell’Acqua: Un appello per la conservazione e l’accesso universale

Giornata: quest’anno il tema centrale è ladei ghiacciai che rappresentano riserve naturali di acqua dolce, fondamentale per il pianetaIl 22 marzo si celebra la Giornata, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per sensibilizzare sull’importanza di questa risorsa vitale e promuovere una gestione sostenibile. Quest’anno, il tema centrale è ladei ghiacciai, una riserva naturale di acqua dolce fondamentale per il pianeta, ma minacciata dal cambiamento climatico.Zone con scarsità e qualità compromessaPiù di 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso ad acqua sicura e potabile. In Italia, circa 7 milioni di persone non sono collegate alla rete fognaria pubblica, con situazioni critiche soprattutto in Sicilia, Calabria e Campania.