Giornata nazionale vittime mafie Pietrelcina ricorda il Maresciallo Mandato

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione delladella Memoria e dell’Impegno in Ricordo delleinnocenti delle, il Comune e l’I.C. “San Pio” dihannoto ilPasquale, barbaramente ucciso dalla camorra il 5 marzo 1983.Oltre al sindaco del paese sannita, Salvatore Mazzone, e in rappresentanza del D.S. Angelo Melillo, alla Vicaria dell’I.C. “San Pio”, Belinda Rosella, sono intervenuti: il Direttore della Casa circondariale di Benevento, Dott. Gianfranco Marcello; il Parroco di, fra’ Daniele Moffa; il Presidente del Consorzio Sale della Terra, Angelo Moretti; e Maria Grazia, figlia di Pasquale, da anni impegnata per fare memoria del sacrificio di suo padre.Pasqualeera un agente di custodia in servizio presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere ed era conterraneo di Padre Pio.