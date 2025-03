Puntomagazine.it - Giornata mondiale dell’Acqua. Unicef: più di 1.000 bambini muoiono ogni giorno a causa dell’ acqua

In occasione della Giornata mondiale dell'Acqua (oggi), l'Unicef ricorda che, oltre 1.000 bambini sotto i 5 anni muoiono ogni giorno di malattie legate ad acqua e servizi igienici inadeguati, uccidendo 1,4 milioni di persone l'anno. Con l'aggravarsi dello stress idrico, entro il 2040, circa 1 bambino su 4 in tutto il mondo vivrà in aree con uno stress idrico estremamente elevato. Ad oggi 4 miliardi di persone – quasi due terzi della popolazione mondiale – sperimentano una grave carenza d'acqua per almeno un mese all'anno. Circa 436 milioni di bambini vivono in aree ad alta o altissima vulnerabilità idrica, ovvero aree soggette a scarsità d'acqua e bassi livelli di servizi di acqua potabile.