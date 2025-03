Anteprima24.it - Giornata Mondiale dell’acqua: il tour di Gesesa in nove Istituti Comprensivi sanniti

Tempo di lettura: 4 minutiIn occasione della Giornata Mondiale dell'acqua 2025, dal 17 al 21 marzo, si è svolto un intenso e coinvolgente tour che ha coinvolto oltre 1000 studenti di 9 Istituti Comprensivi, distribuiti su 14 plessi, della città e della provincia sannita. In particolare, la società del servizio idrico sannita Gesesa ha visitato i seguenti: IC G.B. B. Lucarelli, IC Moscati, IC Sant'Angelo a Sasso, IC F. G. Pascoli, Istituto paritario De la Salle, Convitto Nazionale P. Giannone di Benevento; IC Ponte (con i plessi di Paupisi e Torrecuso), IC di Telese Terme (con i plessi di Solopaca e Castelvenere) e IC di S. Agata De Goti (con il plesso di Durazzano).