Vanityfair.it - Giornata mondiale dell'Acqua 2025, da sempre il segreto della vera bellezza

Leggi su Vanityfair.it

Da bene essenziale a beauty elisir: il 22 marzo,, rappresenta un'opportunità per tornare a riflettere sull'importanza cruciale di questa risorsa per il nostro futuro sia in termini di salute che ambientali. Non solo: perché lo sappiamo che come l'per la, nessuno mai