Notizie.com - Giorgia Meloni guarda Parigi, Matteo Salvini sente Washington: le fibrillazioni “estere” mettono in crisi il governo

Con ogni probabilità, e salvo ripensamenti dell’ultima ora, la premier italianasarà giovedì a, in Francia, per il cosiddetto vertice dei volenterosi convocato dal presidente Emmanuel Macron.: leinil(ANSA FOTO) – Notizie.comSul tavolo la questione del conflitto in Ucraina e le ipotesi in merito alle soluzioni dei Paesi europei sul garantire la sicurezza di Kiev se minacciata dalla Russia. A preoccupare, però, oltre alla strategia da portare avanti sull’Ucraina, una telefonata. Quella intercorsa tra il suo vicepremiered il vicepresidente statunitense Jd Vance.Da Palazzo Chigi non sono giunti ancora commenti in merito. L’unica reazione tra i membri delè stata quella dell’altro vicepremier Antonio Tajani, Ministro degli Esteri: “La politica estera la fa il presidente del consiglio e il Ministro degli Esteri.