Giorgia Meloni fascistella per fare rima con Gad Lerner altro attacco spudorato | Video

"Oggi il ministro della Cultura Giuli dice che tra i contestatori della premierc'è una rumorosa minoranza di vetero-comunisti". Lilli Gruber chiede un parere su Ventotene e dintorni a Gad, ospite in studio a Otto e mezzo su La7. E la storica penna della sinistra italiana risponde da par suo, per così dire: "Ma non aveva scritto 'Gramsci è vivo?'", polemizza subito con Giuli. "Potremmo dire allora chee i suoi sono vetero-fascisti?", aggiunge il carico la Gruber. E, ovviamente non si tira indietro nella tenzone: "E' una donna moderna, semmai userei fascisti del Terzo millennio come diceva Giorgio Almirante, di cui lei si sente pienamente erede". "Tu hai scritto '', per la verità", lo prende in castagna Lilli. E qui Gad si supera: "Ho scrittopercon la Garbatella (il quartiere di Roma dov'è nata e cresciuta la leader di Fratelli d'Italia, ndr), ma è qualcosa di studiato e di serio.