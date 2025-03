Ginnastica artistica World Cup Antalya 2025 | doppietta USA al volteggio quarta Chusovitina

Leggi su Sportface.it

Oksanacontinua a stupire tutti e si prende un altro piazzamento importante, anche se stavolta manca il podio nellaCup didi. La leggendaria ginnasta uzbeka di 49 anni, infatti, ha chiuso al quarto posto aldopo che nelle scorse settimane era arrivata terza a Cottbus e aveva vinto a Baku due settimane fa, nella giornata internazionale delle donne. Questa volta,si è fermata a 13.367 punti, dietro alla coppia statunitense composta dalle debuttanti Jayla Hang (13.667) e Claire Pease (13.567). A completare il podio è stata l’indiana Pranati Nayak (13.417). Per quest’ultima si tratta della seconda medaglia in coppa del mondo: la prima risale allo scorso anno, dove al Cairo chiuse sempre al terzo posto.Per, che vanta otto partecipazioni olimpiche con tanto di oro di squadra vinto a Barcellona 1992 con la Squadra Unificata, si è trattata, appunto, della terza gara dopo l’infortunio che, lo scorso anno, la tenne fuori dalle qualificazioni per Parigi 2024.