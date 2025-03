Oasport.it - Ginnastica artistica, Pro Carate vince la gara maschile a Desio. Romagna Team e Ares sul podio

LaProha vinto la terza tappa della Serie A di, andata in scena oggi pomeriggio a(in provincia di Monza e Brianza). Successo nell’appuntamento di casa per la formazione lombarda, capace di imporsi per la prima volta in questa stagione con il riscontro di 239.750 e guardando tutte dall’alto in basso nell’ultima prova della regular season che ha definito le otto compagini ammesse nella Final Eight che assegnerà lo scudetto.Prova di spessore da parte di Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Riccard Villa e Diego Vazzola, che hanno prevalso con 1.8 lunghezze di vantaggio nei confronti del Gymnastic, capace dire le prime due tappe andate in scena a Montichiari e Ancona. I romagnoli hanno chiuso con il riscontro di 237.950 sotto l’impulso di Niccolò Vannucchi, Lorenzo Casali ed Edoardo De Rosa.