Oasport.it - Ginnastica artistica, Civitavecchia vince la terza tappa di Serie A: Esposito in spolvero, staggi per le D’Amato

Leggi su Oasport.it

Laha vinto ladellaA1 difemminile, andata in scena oggi pomeriggio a Desio (in provincia di Monza e Brianza). Le Campionesse d’Italia si sono imposte per la prima volta in stagione, dettando legge con il punteggio complessivo di 161.050 nell’ultimo appuntamento della regular season che ha determinato le otto compagini ammesse alla Final Eight che assegnerà lo scudetto.A trascinare la compagine laziale è stata una splendida Manila: la Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale si è distinta al volteggio (13.850), alle parallele asimmetriche (14.350, 5.9 il D Score), alla trave (13.300, sull’attrezzo dove ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024) e al corpo libero (14.000, 5.7 la nota di partenza).