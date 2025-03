Lanazione.it - Gianluca Frasca è il nuovo capo raggruppamento del Cisom della Toscana

Firenze, 22 marzo 2025 - Cambio al vertice per ildel(Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta): eletto ilgruppo di Firenze,, che succede a Pier Paolo Sardi al comando regionale. Fondazione di diritto melitense, il(che conta circa 5mila volontari a livello nazionale) è presente inda oltre trent’anni con 10 gruppi locali, da Firenze ad Arezzo, da Grosseto a Lucca, da Livorno a Massa Carrara, Montemurlo, Pisa, Pistoia e Pescia, Siena, con centinaia di volontari impiegati ogni giorno in attività ordinarie di servizi sociali, ambulanza 118, servizi sanitari assistenziali, umanitari e di cooperazione, ma non solo. I volontari sono infatti altamente formati nel settoreprotezione civile, con squadre sempre pronte ad essere attivate nei momenti di emergenza per assistere la popolazione ed affrontare scenari diversi, anche in situazioni di pericolo.