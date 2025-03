Germania, l’ambasciatore al Festival del Cinema Tedesco di Roma

Leggi su Ildenaro.it

C’èdiin Italia, Hans Dieter Lucas, in prima fila aldelin corso aalQuattro Fontane. L’evento si conclude il 23 marzo. Da oltre 25 anni German Films Gmbh promuove ilnel mondo e in collaborazione con il Goethe-Institut Rom e l’Ambasciata Tedesca organizza ildel. Nel corso di quattro giorni sarà proposto, alla presenza di numerosi artisti del, il meglio della nuova produzione tedesca in lingua originale con sottotitoli in italiano: dai film d’essai ai documentari e, naturalmente, ai cortometraggi. Ilintende sostenere la scenatografica contemporanea tedesca ae si rivolge a un pubblico italiano appassionato. Vi auguriamo buona visione! Andiamo alL'articoloaldeldiproviene da Ildenaro.