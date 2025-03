Sport.quotidiano.net - Germania-Italia, Spalletti: "A Dortmund per ripetere la prestazione di Milano e vincere"

), 22 marzo 2025 – Giusto il tempo di ricaricare le pile per l’di Lucianoche, dopo il ko di giovedì nel match d’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League, domani sera alle 20.45 (diretta su Rai Uno e streaming su Rai Play), asi troverà nuovamente di fronte la. Si parte dal 2-1 per i teutonici che però non rende completamente giustizia a quella che è stata la prova degli azzurri che sul terreno di San Siro hanno risposto colpo su colpo allapassando in vantaggio con Tonali e creando poi diverse occasioni prima di subire la rimonta degli avversari. letali sulle palle da fermo, tallone d’Achille dell’. La voglia e le intenzioni della truppa azzurra sono quelle di ribaltare lo svantaggio e prendersi un posto alle Final Four di Nations League: “Siccome li ho visti forti ma noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare creando le giuste situazioni per fare gol – ha spiegato il CT Lucianoai microfoni di Vivoazzurro TV –, andremo inper tentare di riproporre quanto fatto giovedì.