Inter-news.it - Germania-Italia, Bisseck ancora in panchina? Probabile formazione

è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Nations League: di seguito ladel commissario tecnico Julian Nagelsmann.LA SFIDA –si disputerà domani 23 marzo alle ore 20:45 al Signal Iduna Park (Westfalenstadion) di Dortmund. La compagine tedesca vi arriva con 2 risultati su 3 a sua disposizione, dato il 2-1 con cui la Nazionale azzurra è stata superata nel match d’andata. In questo scenario, l’auspicio della squadra allenata da Julian Nagelsmann è di affrontare la sfida con quella personalità e quella concretezza sotto porta viste nella gara di San Siro., ladi Nagelsmann:LE SCELTE – InNagelsmann dovrebbe optare per alcuni cambi rispetto allaschierata contro gli azzurri all’andata.