George Foreman leggenda della boxe scompare a 76 anni

L’ex campione dei pesi massimi, che ha combattuto e perso contro Muhammad Ali nell’iconico “Rumble in the Jungle” del 1974 prima di riprendersi il titolo due decenni dopo, è morto all’età di 76. Lo ha annunciato la sua famiglia. “Con profondo dolore, annunciamo la scomparsa del nostro amatoEdewardSr, che se ne è andato serenamente il 21 marzo, circondato dai suoi cari”, hanno scritto i familiari in una dichiarazione pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale del pugile., una lunga carriera‘Big’, come era stato soprannominato, fu protagonista di una singolare e lunghissima carriera – protrattasi dal 1969 al 1977 e dal 1987 al 1997 – nel corsoquale fu due volte campione del mondo dei pesi massimi. Divenne pugile dopo un’infanzia difficile e conquistò presto la medaglia d’oro olimpica nella categoria dei pesi massimi a Città del Messico 1978.