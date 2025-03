Ilfattoquotidiano.it - George Foreman, il bad boy con la faccia da buono che disse ad Ali dopo il ko: “Diventeremo vecchi e saremo amici”

Da tempo aveva lada, alcuni chiletti di troppo sul giro vita e un sorriso dolce che disarmava chi gli stava di fronte. Era diventato ormai un pacioso signore americano, perfetto anche per la pubblicità. Ma, il campione dei pesi massimi in due generazioni storiche diverse del pugilato, mancato qualche ora fa a 76 anni, è stato considerato per anni un “bad boy”.Infanzia difficile in un quartiere complicato di Marshall, nel Texas, raccontata anche nel biopic del 2023 “Cuore da Leone“,trova nella palestra il posto in cui provare a redimersi. Lo fa da picchiatore, nel gergo pugilistico colui che combatte con cuore e muscoli a discapito magari della tecnica.aveva una potenza incredibile, con cui riusciva a mettere con un colpo ko gli avversari. Nel 1968 ha 19 anni quando partecipa ai Giochi Olimpici di Città del Messico.