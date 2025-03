Sport.quotidiano.net - George Foreman e quella notte del 1989 a Phoenix... Un gigante non solo del pugilato

Roma, 22 marzo 2025 –a un certo punto si mise a gridare a centro ring: “I want Tyson”, datemi Tyson. Era unadi giugno del, stavamo in un hangar di, Arizona.aveva una pancia enorme, da poco era tornato alla boxe dopo dieci anni di ritiro, dedicati a una vita da predicatore. Aveva appena battuto un mestierante sconosciuto. Ero lì per un Gp della Ferrari e andai a vederlo. La gente attorno applaudiva e rideva: davvero quel ciccione pretendeva di fare a pugni con Tyson, all’epoca re indiscusso dei massimi? Ma va là. E invece. Invece, pur senza mai incrociare i guantoni con Iron Mike, asarebbe riuscita la clamorosa impresa: nel 1994 (con 45 primavere sulle spalle!) riconquistò il titolo, demolendo un certo Moorer. Venti anni dopo averlo perso, il titolo, nella leggendaria(che poi, per via del fuso orario, era l’alba) di Kinshasa del ‘Rumble of The Jungle’, il duello iper mediatico con Ali.