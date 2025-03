Gazzetta | la Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta Al suo posto Roberto Mancini

Leggi su Open.online

Lahadil’allenatoree di ingaggiareal suo. Lo scrive ladello Sport, sostenendo che l’ex allenatore della Nazionale è pronto a firmare un contratto di quattro mesi. Che verrà prolungato in caso di qualificazione alla Champions League. Per l’annuncio i bianconeri attendono la sfida con il Genoa. Il destino dell’italo-brasiliano ormai sembra segnato. I 7 gol subiti nelle ultime due sconfitte (Atalanta e Fiorentina), il rischio di fallire la qualificazione Champions (ora laè quinta in classifica) e il rapporto freddo con gran parte dello spogliatoio hanno fatto scattare l’allarme della Continassa, secondo il quotidiano sportivo.L’esonero diFilippo Cornacchia scrive che la scelta di cambiare l’allenatore è collegata al bilancio.