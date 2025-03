Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Tornano Neres, Olivera e Anguissa. Napoli riaccende i suoi motori”

Leggi su Napolipiu.com

: “”">Dov’erano rimasti? Dopo un tempo che sembra volato via, ilsi ritrova a fare i conti con le ultime otto giornate, il momento decisivo della stagione. Mentre l’Inter resta il faro in testa alla classifica e il weekend concede l’ultima pausa prima del gran finale, Antonio Conte può tornare a sognare. E con lui, tutta.Come racconta Antonio Giordano sulla, il ritorno imminente di David, fermo dal 9 febbraio per una lesione distrattiva al semimembranoso della coscia sinistra, rappresenta una delle chiavi perre l’entusiasmo e provare a riaprire il discorso scudetto. Il brasiliano ha saltato cinque partite, facendo crescere la nostalgia per il talento mancino, soprattutto dopo la partenza di Kvaratskhelia.