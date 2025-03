Spazionapoli.it - Gatti, trattativa interrotta! Frenata e colpo di scena: la situazione

Leggi su Spazionapoli.it

Un indizio che potrebbe significare molto in chiave mercato, ecco cosa sta succedendo.L’interesse del Napoli nei confronti di Federicosembra sempre più concreto. Il club azzurro sta valutando diversi difensori con l’obiettivo di rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. Juan Jesus verso i 34 anni e Rafa Marin mai impiegato da Antonio Conte rendono l’ingaggio di un nuovo difensore necessario per una rosa che l’anno prossimo dovrà, quasi sicuramente affrontare anche la Champions League.Arrivato alla Juventus nell’estate del 2022, Federicoè ormai uno dei pilastri della rosa guidata da Thiago Motta, con la quale ha già disputato già oltre 100 presenze., l’indizio di mercato: i dettagliL’interesse del Napoli, tuttavia, si fa sempre più concreto, tanto da aver messo in dubbio anche le certezze dello stesso