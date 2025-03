Sololaroma.it - Gasperini per la Roma, ma i tifosi non sono convinti: “Incompatibile per noi”

La voglia che Ranieri resti l’allenatore dellaanche nella prossima stagione è cosa diffusa, tanto da parte del club, con Ghisolfi che ha ammesso più volte i tentativi di convincimento, quanto da molti giocatori, con ultimo Angelino ad augurarsi tale scenario. Il tecnico testaccino però ha ribadito come appendere fischietto e cronometro alla fine di questa stagione sia l’unica opzione che ha voglia di considerare, per aiutare poi il club da dietro le quinte. Ad oggi il favorito per sostituirlo sembra essere Gian Piero.Benché abbia ancora un anno di contratto con l’Atalanta, la sensazione è che l’avventura con la Dea possa interrompersi dopo 9 anni incredibili, con il tecnico pronto a ricominciare da capo in altra sede. Un profilo che metterebbe d’accordo sia un Ranieri che nutre profonda stima per lui che i Friedkin, affascinati dal lavoro messi in piedi in quel di Bergamo.