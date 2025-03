Tg24.sky.it - Garlasco, Raffaele Sollecito a Sky TG24: "Condanne inflitte per tranquillizzare gli animi"

Dopo gli ultimi sviluppi nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a(Pavia) il 13 agosto 2007,stigmatizza, in un'intervista a Sky, durante il programma di approfondimento Sky Tg25 (QUI LA PUNTATA COMPLETA)., gli errori che possono verificarsi in casi giudiziari accompagnati da un particolare clamore mediatico. L'uomo, oggi 40enne, è stato al centro di un'intricata vicenda processuale per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia la notte del 1° novembre 2007, pochi mesi dopo quello di. "Tutti i casi mediatici di quegli anni erano nebulosi con una scarsa qualità degli indizi e un’insicurezza enorme", afferma, condannato in due gradi di giudizio e poi assolto in via definitiva dalla Cassazione nel 2015 per "non aver commesso il fatto".