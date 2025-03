Nerdpool.it - Gaijin – Le uscite di marzo 2025

Leggi su Nerdpool.it

Mercoledì 26arrivano in libreria tre nuovi volumi.Si tratta delle nuovedi due serie molto amate, la conclusione di Cos’è che non va con la segretaria Kim e il secondo volume di Get Schooled.Ma soprattutto, esordisce Annarasumanara, una storia in tre volumi in cui la realtà quotidiana coreana è colorata dalla magia, e da cui è stata tratta la serie Netflix The sound of magic.“Annarasumanara” non è altro, infatti, che la parola magica per eccellenza in coreano. Un po’ come il nostro “abracadabra”. Tutti i libri sono disponibili in libreria, fumetteria, shop online e sul sito www.renoircomics.it.Annarasumanara 1 (di 3), di Il-Kwon Ha Nella scuola si vocifera di un luna park abbandonato e di un mago che vivrebbe lì e che avrebbe il potere di far sparire le persone una volta per tutte.