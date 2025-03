Calciomercato.it - Futuro Ranieri, nessun dubbio: “Felici se rimanesse”

Roma, la permanenza del tecnico resta in, ma c’è chi spera nella sua confermaL’arrivo di Claudioalla Roma ha letteralmente rivitalizzato la società giallorossa. I capitolini sono tornati in piena corsa per un posto in Champions League: il Bologna, quarto, dista infatti solo quattro lunghezze.Roma, Angelino spera nella conferma di(LaPresse) – Calciomercato.itOra il calendario sottoporrà i giallorossi a prove complicate: in programma ci sono tanti scontri diretti e la squadra dovrà affrontarli senza Paulo Dybala, che ha deciso di operarsi e la cui stagione è sostanzialmente già finita. Tra i protagonisti però ci sarà Angelino. Lo spagnolo è sicuramente uno degli uomini più in forma e nel corso della stagione ha collezionato ottime prestazioni, dimostrandosi come uno dei calciatori più affidabili e continui della rosa.