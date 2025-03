Rompipallone.it - Futuro Chiesa, lontano dalla Premier: può tornare in Serie A

Come l’anno scorso ildipotrebbe essere al centro del mercato estivo, di seguito riportate le ultime novità con il suo possibile ritorno inA.Finito ai margini della Juventus, la scorsa estate ci si domandava suldi Federico. Il giocatore, dopo mesi di riflessioni, ha scelto di accettare di vestire la maglia del Liverpool, eppure, la sua avventura continua ad essere al di sotto delle aspettative.Il talento classe 1997 non ha mai convito Arne Slot soprattutto a causa dei ritardi di condizione, di infortuni, ma anche della folta concorrenza presente all’interno della rosa.Poche sono state le possibilità di scendere in campo per il talento italiano, infatti, tra tutte le competizioni si possono registrare appena 387 minuti con soli due gol all’attivo: uno in FA Cup e uno in finale di Carabao Cup.