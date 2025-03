Thesocialpost.it - Furto al bancomat, poi lo schianto con la polizia durante la fuga

Caserta è stata teatro di un colpo audace e spettacolare, che ha seminato paura nel cuore della città. Un gruppo di malviventi ha sradicato unda una banca, causando danni ingenti e scatenando il panico tra i residenti. Ilè stato compiuto dalla banda dell’Audi nera, un gruppo criminale già noto alle forze dell’ordine per episodi simili nella zona.Il colpo e l’inseguimentoL’azione è stata meticolosamente pianificata. I ladri hanno agito rapidamente, ma l’intervento tempestivo di una volante delladi Stato ha dato il via a un inseguimento mozzafiato attraverso le strade del centro di Caserta. La corsa è culminata in un violento scontro frontale con l’Audi nera, un incidente che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze tragiche per gli agenti coinvolti. Nonostante l’impatto, i criminali sono riusciti a fuggire grazie all’intervento di un’auto di supporto, pronta a recuperarli e a svanire nel nulla.