Fumata grigia sul Palio del patrono. Incontro urgente con Peracchini. E la gara slitta

La Spezia, 22 marzo 2025 -per il 23° Trofeo di San Giuseppe, tradizionaledellegata al. La disfida, che l’anno scorso si è svolta il 17 marzo, quest’anno sarebbe dovuta andare in scena domani ma con ogni probabilità si disputerà il prossimo 6 aprile. Il condizionale, in realtà, è d’obbligo, visto il clima teso delle ultime settimane e il tenore di una nota diffusa ieri mattina nella quale il Comitato delle borgate, all’esito di una riunione straordinaria svoltasi nella serata di giovedì, annunciava l’intenzione di sospendere l’attività agonistica. La protesta è poi rientrata in serata dopo unchiarificatore, richiesto dal sindaco della Spezia Pierluigie tenutosi nel primo pomeriggio. La giornata, però, era partita decisamente in salita.