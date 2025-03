Secoloditalia.it - Fulvio Martusciello non si candiderà alla guida della regione Campania: l’annuncio dopo l’inchiesta sulla sua assistente

, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia in, ha annunciato che non siPresidenza regionale,sui presunti lobbistiHuawei che ha coinvolto la suaLucia Simeone. La donna è stata condotta in carcere e successivamente agli arresti domiciliariaver risposto alle domande delle autorità competenti, in esecuzione di un provvedimento dell’Interpol per i reati di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio. “La mia priorità è offrire a Forza Italia un percorso sereno verso le elezioni regionali – ha spiegato– ho costruito in questi anni un partito al di sopra di ogni sospetto ed in una fase in cui è giusto che ogni contesto venga chiarito senza interferenze, ritengo doveroso contribuire a preservare il partito da ogni possibile elemento di attacco o strumentalizzazione”.