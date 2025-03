Lanazione.it - Fuga di monossido durante la recita. A processo uno dei cinque indagati

Cortona, 22 marzo 2025 – La procura di Arezzo ha chiesto il rinvio a giudizio per uno deidei fatti di Pergo, dell’Epifania del 2024. Per gli altri quattro si va verso l’archiviazione.lain parrocchia per festeggiare la Befana unadidi carbonio mandò all’ospedale 11 persone, tra cui 5 bambini che si ritrovarono dal palco dello spettacolo alla camera iperbarica tra Firenze e Grosseto. L’udienza è fissata davanti al giudice di pace il prossimo 23 giugno. Le persone offese che si sono costituite parti civili sono 23, tra i ragazzini che avevano preso parte alla rappresentazione e i genitori, alcuni di loro finiti all’ospedale per quella che fu una notte di paura e di angoscia. A difenderli gli avvocati Gabriele Zampagni e Marco Cocchi, del foro di Arezzo.