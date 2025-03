Ilnapolista.it - Fu Paratici a “licenziare” Allegri alla Juventus ma ora i due potrebbero ricostruire il Milan (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Fua “ma ora i dueil)Ilè in fase di ricostruzione totale dopo una stagione fallimentare. Fonseca (che è ora al Lione) e Conceiçao non sono riusciti a raddrizzare la barra nonostante i rossoneri avessero costruito una buona rosa. Da Theo a Leao passando per uno come Reijnders che tutti i club d’Italia vorrebbero, aggiungendo Gimenez e Joao Felix e senza scordare Pulisic e Loftus-Cheek. Secondo ladello Sport il nuovosarà targato. Si vedrà se sarà effettivamente così.possono ritrovarsi al)Intanto scrive ladello Sport:“Fabionel ruolo di nuovo direttore sportivo, Massimilianodi ritorno sulla panchina rossonera, lasciata in una fredda serata del gennaio 2014 a Reggio Emilia, dopo il ko per 4-3 contro il Sassuolo.