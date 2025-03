Fs via libera ai bond Emtn con emissione di titoli per 195 miliardi

Quifinanza.it - Fs, via libera ai bond Emtn con emissione di titoli per 1,95 miliardi

Leggi su Quifinanza.it

Approvati dal cda di Ferrovie dello Stato Italiane nuoviper un valore complessivo di 1,95. Lo fa sapere lo stesso gruppo con un comunicato in cui annuncia l’delle obbligazioni(Euro Medium Term Notes) e di altri strumenti di raccolta.Come specificato dalla società, le eventuali emissioni obbligazionarie relative al programmaquotato all’Irish Stock Exchange, saranno riservate agli investitori istituzionali.L’dei nuoviIl cda presieduto da Tommaso Tanzilli ha dato viaall’dei nuovia medio/lungo termine per la raccolta nel 2025 di fondi sul mercato dei capitali di debito, allo scopo di finanziare gli investimenti del gruppo Fs.In questo quadro, la società prevede anche ulteriori operazioni in ambito Esg e green, mirate soprattutto al rinnovo dei mezzi su rotaia, dalle locomotive alle automotrici, dalle carrozze ai carri, alla manutenzione dei convogli per passeggeri e merci, oltre all’infrastruttura ferroviaria ad Alta velocità e ad Alta capacità.