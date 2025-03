Iltempo.it - Frustata di Mattarella: “Dazi? Protezionismi immotivati. I mercati aperti proteggono la pace”

Leggi su Iltempo.it

Sergiointerviene a gamba tesa sul temaal Forum della cultura dell'olio e del vino organizzato dalla Fonone Italiana Sommelier. “I due settori, vino e olio, sono settori consapevoli di quanto l'impegno verso la qualità rechi beneficio ai comparti agricoli italiani incrementando il valore delle produzioni, aprendoall'estero, conquistando, a vino e olio in particolare la responsabilità di rappresentare nel mondo un modo di essere italiani, contribuendo alla stessa domanda di Italia nel mondo. L'agroalimentare oggi accanto alla cultura, al design, alla tecnologia costituisce veicolo e attrattiva del modello di vita italiano”, le prime parole del presidente della Repubblica. Ed ecco l'affondo: “Nuove nubi, nel frattempo, sembrano addensarsi all'orizzonte, portatrici di, di chiusura deidal sapore incomprensibilmente autarchico, che danneggerebbero in modo importante settori di eccellenza come quelli del vino e dell'olio.