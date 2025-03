Notizieaudaci.it - Frontale a Cavernago: morti i 19enni Riccardo Gualandris e Nora Jawad, grave la gemella di lei

Leggi su Notizieaudaci.it

Lo schianto con un tir di ritorno da una serata in discotecaDue ragazzi di 19 anni,, sonoall’alba di sabato 22 marzo in uno scontrocon un tir sulla statale 498 all’altezza di, a Bergamo. Feritimente anche la sorelladella ragazza, Dalila, ed un altro coetaneo. Illeso il conducente dell’autoarticolato. Sul posto i sanitari del 118 sul posto insieme agli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Al vaglio la dinamica dell’incidente. Ricoverata in gravi condizioni la sorelladiStavano tornando a bordo della stessa auto da una notte trascorsa in discoteca i quattro, due ragazzi e due ragazze, che stamani alle 5:00 si sono scontrati frontalmente con un camion in provincia di Bergamo.