Internews24.com - Frey convinto: «Sommer è pura affidabilità! Metto lui nella top 3 portieri della Serie A e non Maignan per un motivo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex portiere dell’Inter, Sebastien, ha parlatoqualità deiinA, ripercorrendo alcune tappepropria carrieraIntervistato dal Corriere dello Sport, Sebastien, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha parlato deimiglioriA elogiando Yann.LA DIFFERENZA TRA UN BUON PORTIERE E UN GRAN PORTIERE – «Fare una parata ma decisiva. Questa è la differenza tra un buon portiere e un gran portiere. Noi siamo nell’occhio del ciclone e la concentrazione deve essere sempre massima».ILDELLE CRITICHE A DONNARUMMA? – «Gigio lo conosco bene, è un ragazzo eccezionale e un grandissimo portiere. Ma è un italiano in Francia, non gli perdonano nulla».SE C’ERA UN AVVERSARIO CHE TEMEVO QUANDO GIOCAVO? – «Non ho mai avuto paura di nessuno, anzi.