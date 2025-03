Ilgiorno.it - Fratelli d’Italia raccoglie firme per le dimissioni di Sala, il sindaco: “Pensino a convincere i milanesi con un’alternativa”

Milano, 22 marzo 2025 – "Questa cosa mi rafforza, personalmente mi sento bene da questo punto di vista. Perché se il massimo della mossa che riescono a pensare è questo, posso star tranquillo". Questo il commento delGiuseppedi fronte all’iniziativa did'Italia che con una serie di banchettileper chiedere ledell’attuale primo cittadino. “Quello a cui dovrebbero pensare è di essere convincenti con icon una proposta alternativa, ma non dicendo le cose che non vanno - ha aggiuntoa margine del Digital Journalism Fest -, Facendo una proposta, mettendoci la faccia, sapendo di essere credibili, spiegando come le farebbero". "Finché fanno ‘ste cose qua io sono contento. Non solo non mi dà fastidio, mi fanno quasi piacere queste cose", ha concluso.