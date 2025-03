Ilrestodelcarlino.it - ‘Fratelli dello spaccio’ alla Bolognina con la cocaina nel porta caramelle del bar

Bologna, 22 marzo 2025 – Lo spaccio come ‘affare di famiglia’. La polizia di Stato di Bologna ha arrestato due fratelli tunisini che spacciavano in zona. A casa avevano circa 9.000 euro in contanti e più di 300 grammi di. Classe 1975 e 1983 sono finiti in manette per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Nello specifico gli agenti della Mobile durante un servizio finalizzatorepressione dei reati predatori nel quartiere, hanno riconosciuto due ragazzi nord africani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. I due utilizzavano un bar sito in via Barbieri come base per effettuare cessioni di stupefacente. Nello specifico, uno dei due è entrato all’interno del bar ed è stato visto lasciare uno zaino nero nella sala delle slot machine che in quel momento era priva di persone e con luci spente.