Lanazione.it - ‘Frasi sessiste contro la team manager’. Il club si scusa e caccia l’allenatore

Leggi su Lanazione.it

Massa, 22 marzo 2025 – Presunte frasilamanager della Massese che non sono cadute nel vuoto.della squadra giovanile è stato immediatamente esonerato dalla società. “Non fa parte del codice etico della nostra società” ha dichiarato la dirigenza. Un episodio sicuramente spiacevole, da condannare, che ha visto protagonista, suo malgrado, la consigliera comunale Giovanna Santi, che nella società calcistica delle zebre ricopre la carica dimanager. Il caso è avvenuto circa una settimana fa, ma che è venuto alla luce soltanto ultimamente:della squadra giovanile avrebbe offeso la dirigente perché la squadra non avrebbe potuto scendere in campo sul terreno di gioco di Marina di Massa, che subito dopo il maltempo, sarebbe stato in condizioni non proprio ottimali, tanto da non assicurare il regolare svolgimento della gara della quale erano protagonisti sia i giocatori della squadra di casa che gli ospiti.