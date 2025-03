Panorama.it - Franco Battiato, l'essenza dell'artista nell'autobiografia

La sua figura spicca più che mai, in un presente culturalmente piatto, non soloa musica. Un libro ci porta ora All’di pensieri, ricordi, piccole grandi illuminazioni. Da Dio alla politica, dai colleghi al futuro che tutti ci aspetta.Le biografie che portano all’. Si chiama proprio così, All’, l’antologia autobiografica diche esce da Mondadori a cura di Giordano Casiraghi, con l’imprimatura fondazione dedicata al cantautore siciliano. È il retrobottega di una vita e di un’opera, l’officina dei pensieri e dei ricordi di un cammino non solo musicale; la via dei canti, si potrebbe dire, ma anche le esperienze, gli incontri e i mondi interiori ed esteriori di. C’è tutto il suo universo spirituale e reale che Casiraghi raccoglie nel collage: non solo pensieri, canzoni e intuizioni, ma anche amore, dolore, ricerca, sesso, cibo, denaro, droga, cinema, educazione, famiglia, infanzia, Sicilia, letture, meditazionea morte, reincarnazione, amicizie, solitudine e silenzio.