Francia, Germania e Regno Unito chiedono ritorno al cessate il fuoco a Gaza

hanno chiesto un "immediatoalil" nella Striscia di, affermando di essere "indignati" per il numero di vittime tra i civili da quando Israele ha violato la tregua. In una dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri Jean-Noël Barrot, Annalena Baerbock e David Lammy hanno denunciato "una drammatica battuta d'arresto per la popolazione di, gli ostaggi, le loro famiglie e l'intera regione". "Siamo indignati per il numero di vittime civili e chiediamo con urgenza ilimmediato alil", hanno affermato nella nota diffusa da Londra e Berlino. "Invitiamo tutte le parti a riprendere i negoziati affinché ililsia attuato nella sua interezza e diventi permanente", hanno aggiunto i tre ministri degli Esteri die Gran Bretagna.