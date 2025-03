Metropolitanmagazine.it - Francesco Tafanelli, chi è il nuovo compagno e futuro marito di Matilde Brandi

Dal 2002 al 2003,ha avuto una relazione con Paolo Calissano, morto suicida (come dichiarato dal fratello) a causa della depressione e dei debiti . Dal 2004 al 2020, è stata legata sentimentalmente a Marco Costantini, con cui ha avuto due figlie gemelle, Aurora e Sofia. Dopo ben 17 anni i due si sono separati e, a tal proposito,ha dichiarato che la separazione dal suo exè stata molto dolorosa e, soprattutto, inaspettata. Tuttavia, in un’intervista ha ribadito di aver superato il dolore e che Costantini è un padre meraviglioso per le sue figlie.“Sono stati due anni difficili. La fine di un rapporto durato 17 anni con il mio. il rapporto è finito bene, è il padre delle mie stupende ragazze. Due splendide diciassettenni, hanno un padre meraviglioso.