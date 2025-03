Dilei.it - Francesca Tocca ritorna sui suoi passi, sarà tra i professionisti di Amici (di nuovo)

La danza non mente, e nemmeno, che torna a far parlare di sé saltando nuovamente sul palcoscenico più spiato della Tv.di Maria De Filippi, ormai alla vigilia del serale in onda oggi, sabato 22 marzo, svela una sorpresa che nessuno si aspettava:è ditra i ballerini. L’indiscrezione è stata lanciata da SuperGuidaTv, che ha diffuso in anteprima le anticipazioni della prima puntata del serale.Dietro le quinte dell’addio (temporaneo)Soltanto pochi mesi fa, intervistata nel salotto glamour di Silvia Toffanin a Verissimo,aveva raccontato la sua verità: una pausa obbligata, quasi esistenziale, dopo nove stagioni consecutive. “Non è stata una decisione semplice quella che ho preso, però l’ho presa perché l’ho sentito dentro di me, che era arrivato il momento di fermarmi un attimo,” aveva ammesso con una sincerità disarmante.