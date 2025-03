Thesocialpost.it - Formula 1, sprint di Shanghai: prima vittoria Ferrari per Hamilton

– Unastorica, anche se “solo” inRace: Lewisconquista il primo successo dasta in una gara da 100 km, tagliando il traguardo con sette secondi di vantaggio su Oscar Piastri e abbracciando la sua squadra, il padre Anthony e la sua nuova monoposto. È lavolta che lasale sul gradino più alto del podio in unada quando sono state introdotte nel 2021.Una prestazione di intelligenza tecnica e classe cristallina: partito dalla pole position,ha gestito con maestria le gomme, resistendo all’iniziale pressione di Max Verstappen, poi costretto a cedere il passo anche alla McLaren dell’australiano.ha poi lanciato in radio un enigmatico “That’s San Diego!” al suo ingegnere Adami, messaggio destinato a far discutere.